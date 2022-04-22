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Психологія

І словами, і мовчанням можна поранити. Як розмовляти з людиною, яка пережила війну

22 Квітня 2022, 15:42
Міла Грубнік редакторка розділу Здоров’я
І словами, і мовчанням можна поранити. Як розмовляти з людиною, яка пережила війну
Джерело: Pixabay

У деяких людей може виникати питання, як краще розмовляти з людьми, які постраждали від війни. Що не варто говорити, щоб не поранити ще більше і не завдати зайвого болю.

Яких слів і фраз краще уникати, розповіла психолог Анна Панфілова.

  • Не говорити, що розумієте, що пережила людина

Війна по-різному відобразилася на кожному, хтось втратив роботу, звичний уклад життя, а хтось – родину та дітей. Тому не треба говорити такі речі. Краще сказати: “Те, що ти пережив, жахливо. Мені дуже шкода”.

  • Не робити вигляд, що нічого не сталося

Мовчанням можна також поранити. Краще сказати: “Те, що сталося у твоєму житті, дуже страшно”.

  • Не оцінювати те, що людина зробила чи не зробила

Ви не були на місці людини та не переживали ті обставини. Краще допомогти такими словами: “Ти маєш право гніватися і ненавидіти тих, хто зруйнував твоє життя”.

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  • Не узагальнювати

Не переводити фокус на себе чи на інших людей, адже кожна історія індивідуальна. Уникати фраз: “Принаймні твій будинок не згорів”, “Добре, що твої рідні живі”.

  • Співчувати, але не робити з людини жертву

Натомість треба підкреслювати її сильні сторони, ті, що допомагають вижити та впоратися із ситуацією.

Теги
Війна в Україні, Поради психолога, Психологія
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