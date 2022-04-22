У деяких людей може виникати питання, як краще розмовляти з людьми, які постраждали від війни. Що не варто говорити, щоб не поранити ще більше і не завдати зайвого болю.

Яких слів і фраз краще уникати, розповіла психолог Анна Панфілова.

Не говорити, що розумієте, що пережила людина

Війна по-різному відобразилася на кожному, хтось втратив роботу, звичний уклад життя, а хтось – родину та дітей. Тому не треба говорити такі речі. Краще сказати: “Те, що ти пережив, жахливо. Мені дуже шкода”.

Не робити вигляд, що нічого не сталося

Мовчанням можна також поранити. Краще сказати: “Те, що сталося у твоєму житті, дуже страшно”.

Не оцінювати те, що людина зробила чи не зробила

Ви не були на місці людини та не переживали ті обставини. Краще допомогти такими словами: “Ти маєш право гніватися і ненавидіти тих, хто зруйнував твоє життя”.

Не узагальнювати

Не переводити фокус на себе чи на інших людей, адже кожна історія індивідуальна. Уникати фраз: “Принаймні твій будинок не згорів”, “Добре, що твої рідні живі”.

Співчувати, але не робити з людини жертву

Натомість треба підкреслювати її сильні сторони, ті, що допомагають вижити та впоратися із ситуацією.