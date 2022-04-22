У некоторых людей может возникать вопрос, как лучше разговаривать с пострадавшими от войны людьми. Что не стоит говорить, чтобы не ранить еще больше и не причинить лишней боли.

Каких слов и фраз лучше избегать, рассказала психолог Анна Панфилова.

Не говорить, что понимаете, что пережил человек

Война по-разному отразилась на каждом, кто-то потерял работу, привычный уклад жизни, а кто-то — семью и детей. Потому не нужно говорить такие вещи. Лучше сказать: “То, что ты пережил, ужасно. Мне очень жаль”.

Не делать вид, что ничего не произошло

Молчанием тоже можно ранить. Лучше сказать: “То, что произошло в твоей жизни, очень страшно”.

Не оценивать то, что человек сделал или не сделал

Вы не были на месте и не переживали тех обстоятельств. Лучше помочь такими словами: “Ты имеешь право сердиться и ненавидеть тех, кто разрушил твою жизнь”.

Не обобщать

Не переводить фокус на себя или других людей, ведь каждая история индивидуальна. Избегать фраз: “По крайней мере, твой дом не сгорел”, “Хорошо, что твои родные живы”.

Сочувствовать, но не делать из человека жертву

В то же время нужно подчеркивать его сильные стороны, которые помогают выжить и справиться с ситуацией.