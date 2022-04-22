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Психология

И словами, и молчанием можно ранить. Как разговаривать с человеком, пережившим войну

22 апреля 2022, 15:42
Мила Грубник редактор раздела Здоровье
И словами, и молчанием можно ранить. Как разговаривать с человеком, пережившим войну
Источник: Pixabay

У некоторых людей может возникать вопрос, как лучше разговаривать с пострадавшими от войны людьми. Что не стоит говорить, чтобы не ранить еще больше и не причинить лишней боли.

Каких слов и фраз лучше избегать, рассказала психолог Анна Панфилова.

  • Не говорить, что понимаете, что пережил человек

Война по-разному отразилась на каждом, кто-то потерял работу, привычный уклад жизни, а кто-то — семью и детей. Потому не нужно говорить такие вещи. Лучше сказать: “То, что ты пережил, ужасно. Мне очень жаль”.

  • Не делать вид, что ничего не произошло

Молчанием тоже можно ранить. Лучше сказать: “То, что произошло в твоей жизни, очень страшно”.

  • Не оценивать то, что человек сделал или не сделал

Вы не были на месте и не переживали тех обстоятельств. Лучше помочь такими словами: “Ты имеешь право сердиться и ненавидеть тех, кто разрушил твою жизнь”.

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  • Не обобщать

Не переводить фокус на себя или других людей, ведь каждая история индивидуальна. Избегать фраз: “По крайней мере, твой дом не сгорел”, “Хорошо, что твои родные живы”.

  • Сочувствовать, но не делать из человека жертву

В то же время нужно подчеркивать его сильные стороны, которые помогают выжить и справиться с ситуацией.

Теги
Війна в Україні, Советы психолога, Психология
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