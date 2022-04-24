Как выработать в себе стрессоустойчивость и способность справляться со сложными жизненными обстоятельствами. Телесно ориентированная психотерапевт Юлия Андрейчук рассказала о простых техниках, которые помогут благополучно переживать кризисные и травматические события.

Дыхание

Дыхательные упражнения начинайте с выдоха, именно с выдоха. Можно сложить кулак в трубочку сделать протяжный глубокий выдох, затем обычный вдох, но не концентрируемся на вдохе. Повторите 2-3 раза.

Сделайте выдох, затем вдох на 3-4 сек., задержка дыхания на 3-4 сек. и после — выдох. Также повторите 2-3 раза.

Тело

Основной принцип работы с телом — расслабление через напряжение:

взять палку, ремень или шарф и натянуть до максимального напряжения, после бросить ее на пол и наблюдать, как руки начнут подниматься сами;

обнять себя и начать сжиматься к центру, напрягая все тело: лицо, плечи, руки, грудную клетку, живот, таз, ноги, чтобы все тело было напряжено и сжато до максимума, потом с выдохом отпускаем;

затем начинаем наоборот растягиваться: вытяните руки по диагонали с ногами, как звезда, и тянитесь максимально за пальцами рук, за куполом, копчиком и ногами, растягиваемся до предела, до напряжения, можно даже до дрожи, потом выдох и расслабление;

делаем тряску: руками, ногами, головой, всем телом, как собачка после купания или дождя, встряхиваемся;

отводим челюсть и находимся в таком состоянии около минуты, наблюдаем, какие места в теле расслабляются.

Эти простые элементы помогают в сильных стрессовых ситуациях, можете повторять их в течение дня.

Ориентирование в пространстве

Осмотритесь, посмотрите на все стороны в пространстве: что вас окружает, есть ли стены, полки, пол, окно, или деревья, земля, небо и тому подобное.

Обратите внимание на то, что справа, что слева от вас и, например, найдите и назовите пять крупных предметов.

Так мы помогаем своей нервной системе собирать информацию и немного снизить уровень тревоги.

Источник: Психологическая поддержка