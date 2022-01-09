В многомиллионном китайском городе Тяньцзинь обнаружили 20 случаев заражения коронавирусом, в том числе новым штаммом Омикрон. Из-за этого решено провести тестирование на Covid-19 среди всех его жителей.

Тяньцзинь – это крупный портовый город, население которого составляет около 14 млн человек. Он находится недалеко от Пекина (на расстоянии примерно в 150 км).

На днях у 20 местных жителей (как у взрослых, так и детей) обнаружили коронавирус: результаты Covid-тестов были положительными. По меньшей мере, в двух случаях установлено инфицирование штаммом Омикрон, который является более заразным.

Среди зараженных – 15 учеников в возрасте от 8 до 13 лет, сотрудник центра внешкольного образования и четверо родителей. Сначала Covid-19 обнаружили у 10-летней девочки и 29-летней женщины, работающей в центре (в обоих случаях подтвердили новый штамм Омикрон).

В ходе проверки круга контактных лиц были подтверждены еще 18 случаев инфицирования (а в 767 случаях результат теста был отрицательным).

В связи с выявлением новых Covid-случаев власти города решили провести массовое тестирование всех 14 млн местных жителей. Этот процесс стартовал в воскресенье и должен завершиться в течение двух дней.

В то же время горожанам рекомендуется оставаться дома или находиться рядом с местом жительства, чтобы быть доступными для проведения Covid-тестирования.

Людей предупредили, что только в случае отрицательного результата теста они получат “зеленый” QR-код в приложении для отслеживания Covid-19, который сейчас нужно предъявлять почти везде в Китае, в том числе при пользовании общественным транспортом.

Власти Тяньцзиня рекомендовали жителям ограничить путешествия и не покидать город без крайней необходимости.

Вспышка Covid-заболеваемости в городе беспокоит местные власти, поскольку в Китае в феврале состоятся зимние Олимпийские игры-2022. Олимпиада пройдет в Пекине, связанном с Тяньцзинем скоростным железнодорожным сообщением.

По состоянию на 8 января в Китае обнаружили 165 случаев заражения коронавирусом (по сравнению со 159 днем ранее), а также 46 бессимптомных случаев, подсчет которых в стране ведут отдельно.

Недавно в одной из больниц Китая уволили нескольких медработников. Причиной стал отказ беременной женщине в помощи из-за того, что у нее был просрочен отрицательный ПЦР-тест. В связи с этим младенец умер.