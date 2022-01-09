У 14-мільйонному місті в Китаї виявили 20 випадків Covid-19: тепер протестують усіх жителів

У багатомільйонному китайському місті Тяньцзінь виявили 20 випадків зараження коронавірусом, зокрема новим штамом Омікрон. Через це вирішено провести тестування на Covid-19 серед усіх його жителів.

Тяньцзінь – це велике портове місто, населення якого становить близько 14 млн людей. Воно знаходиться недалеко від Пекіна (на відстані в приблизно 150 км).

Днями у 20 місцевих жителів (як у дорослих, так і в дітей) виявили коронавірус: результати Covid-тестів були позитивними. Щонайменше в двох випадках встановлено інфікування штамом Омікрон, який є більш заразним.

Серед заражених – 15 учнів віком від 8 до 13 років, співробітник центру позашкільної освіти та четверо батьків. Спочатку Covid-19 виявили у 10-річної дівчинки та 29-річної жінки, яка працює в центрі (в обох випадках підтвердили новий штам Омікрон).

Під час перевірки кола контактних осіб були підтверджені ще 18 випадків інфікування (а в 767 випадках результат тесту був негативний).

У зв’язку із виявленням нових Covid-випадків влада міста вирішила провести масове тестування усіх 14 млн місцевих жителів. Цей процес стартував у неділю і повинен завершитися протягом двох днів.

Водночас жителям міста рекомендовано залишатися вдома чи перебувати поруч із місцем проживання, щоб бути доступними для проведення Covid-тестування.

Людей попередили, що лише в разі негативного результату тесту вони отримають “зелений” QR-код у додатку для відстеження Covid-19, який зараз потрібно пред’являти майже скрізь у Китаї, зокрема й під час користування громадським транспортом.

Влада Тяньцзіня рекомендувала жителям обмежити подорожі та не залишати місто без крайньої необхідності.

Спалах Covid-захворюваності в місті непокоїть місцеву владу, адже в Китаї в лютому відбудуться зимові Олімпійські ігри-2022. Олімпіада пройде в Пекіні, який пов’язаний із Тяньцзінем швидкісним залізничним сполученням.

Станом на 8 січня в Китаї загалом виявили 165 випадків зараження коронавірусом (у порівнянні зі 159 днем раніше), а також 46 безсимптомних випадків, підрахунок яких у країні ведуть окремо.

Нещодавно в одній з лікарень Китаю звільнили кількох медпрацівників. Причиною стала відмова вагітній жінці в допомозі через те, що у неї був прострочений негативний ПЛР-тест. Через це немовля померло.