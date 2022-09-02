В 17 медицинских учреждениях высшего образования и последипломного образования Министерства здравоохранения Украины начался новый учебный год. Для первокурсников-медиков обучение стартанет в середине сентября.

В этом году приоритетом в каждом УВО является создание, прежде всего, безопасных условий обучения для всех участников образовательного процесса.

Об этом и не только заявил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко в ходе рабочего визита на Львовщину, где он посетил Львовский национальный медуниверситет имени Даниила Галицкого.

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— Война, безусловно, внесла свои коррективы в развитие медицинской образовательной системы Украины. Сейчас одна из ключевых для нас задач – переформатирование и изменение подходов к университетскому обучению в части доступа к клиническим базам, — отметил министр.

Кроме того, по его словам, идет активная работа по запуску в Украине университетских клиник в новом формате по европейскому примеру, где будущие медики смогут улучшать свои практические навыки и знания.

Что касается интернатуры, то в новом году, по словам Виктора Ляшко, планируется внедрение электронного распределения, которое будет базироваться на наиболее критических потребностях системы здравоохранения.

— Студенты с самыми большими баллами будут направлены по тем специальностям, которые будут в приоритете. Мы заинтересованы в будущих врачах, с которыми вместе сможем изменять медицинскую систему к лучшему, — уточнил министр.

Напомним, что в этом году руководители каждого заведения высшего образования могут самостоятельно определиться и принимать решения о дате и формате обучения (онлайн, смешанный или оффлайн) в зависимости от ситуации в каждом регионе и готовности заведения обеспечить защиту студентов и преподавателей.

Известно, что в подавляющем большинстве учебных заведений будет проходить в смешанном формате: лекции будут проводиться в онлайн режиме, а практические занятия — в оффлайн.