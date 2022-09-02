У 17 медичних закладах вищої освіти та післядипломної освіти Міністерства охорони здоров’я України розпочався новий навчальний рік. Для першокурсників-медиків навчання стартує в середині вересня.

Цього року пріоритетом у кожному ЗВО є створення, перш за все, безпечних умов навчання для всіх учасників освітнього процесу.

Про це і не тільки заявив міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко в ході робочого візиту на Львівщину, де він відвідав Львівський національний медуніверситет імені Данила Галицького.

Зараз дивляться

– Війна, безумовно, внесла свої корективи в розвиток медичної освітньої системи України. Зараз одне з ключових для нас завдань – переформатування і зміна підходів до університетського навчання в частині доступу до клінічних баз, – зазначив міністр.

Крім того, за його словами, йде активна робота по запуску в Україні університетських клінік в новому форматі за європейським прикладом, де майбутні медики зможуть покращувати свої практичні навички і знання.

Що стосується інтернатури, то в новому році, за словами Віктора Ляшка, планується впровадження електронного розподілу, який базуватиметься на найбільш критичних потребах системи охорони здоров’я.

– Студенти з найбільшими балами будуть направлені за тими спеціальностями, які будуть в пріоритеті. Ми зацікавлені в майбутніх лікарях, з якими разом зможемо змінювати медичну систему на краще, – уточнив міністр.

Нагадаємо, що цього року керівники кожного закладу вищої освіти можуть самостійно визначитися і ухвалювати рішення про дату і формат навчання (онлайн, змішаний або оффлайн) залежно від ситуації в кожному регіоні та готовності закладу забезпечити захист студентів і викладачів.

Відомо, що в переважній більшості навчальних закладів буде проходити в змішаному форматі: лекції будуть проводитися в онлайн режимі, а практичні заняття — в оффлайн.