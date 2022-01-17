Рост количества новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в восточных воеводствах соседней с Украиной Польши, по словам экспертов, свидетельствует о начале новой, пятой волны Covid-19. Об этом во время пресс-конференции сообщил спикер Минздрава Польши Войцех Андрусевич.

— Не может не вызывать беспокойства увеличение количества инфицированных в восточных воеводствах. Ведь именно здесь четвертая волна пандемии первой появилась в Польше, — отметил пресс-секретарь.

По его словам, за неделю количество зараженных коронавирусом в граничащих с Украиной Подкарпатском и Люблинском воеводствах выросло, соответственно, на 50% и 26%, Малопольском – на 30%, Мазовецком – на 29%.

Заместитель главы Минздрава Польши Вальдемар Краска заявил сегодня, 17 января, что за минувшие сутки зафиксировано свыше 10 тыс. новых случаев заболевания коронавирусом, из которых 611 вызваны штаммом Омикрон.

По сравнению с прошлым понедельником эти показатели выросли на 34% в целом по стране. Доля варианта Омикрон увеличилась до 16,5%.

В настоящее время в лечебные учреждения госпитализировано свыше 14,6 тыс. инфицированных граждан, из них около 1,5 тыс. подключены к аппаратам ИВЛ.

В Польше полностью вакцинированы 21,4 млн человек, бустерную дозу получили более 8,5 млн человек. С начала пандемии в стране от коронавируса умерли уже более 102 тыс. человек.