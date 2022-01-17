Зростання кількості нових випадків зараження на коронавірусну інфекцію в східних воєводствах сусідньої з Україною Польщі, за словами експертів, свідчить про початок нової, п’ятої хвилі Covid-19. Про це під час пресконференції повідомив речник МОЗ Польщі Войцех Андрусевич.

– Не може не викликати занепокоєння збільшення кількості інфікованих у східних воєводствах. Адже саме тут четверта хвиля пандемії першою з’явилася в Польщі, – зазначив прессекретар.

За його словами, за тиждень кількість заражених на коронавірус у межуючих з Україною Підкарпатському і Люблінському воєводствах зросла, відповідно, на 50% і 26%, Малопольському – на 30%, Мазовецькому – на 29%.

Заступник голови МОЗ Польщі Вальдемар Краска заявив сьогодні, 17 січня, що минулої доби зафіксовано понад 10 тис. нових випадків захворювання на коронавірус, з яких 611 викликані штамом Омікрон.

Якщо порівняти з минулим понеділком, ці показники зросли на 34% загалом по країні. Частка варіанту Омікрон збільшилася до 16,5%.

Наразі в лікувальні установи госпіталізовано понад 14,6 тис. інфікованих громадян, з них близько 1,5 тис. підключені до апаратів ШВЛ.

У Польщі повністю вакциновано 21,4 млн осіб, бустерну дозу отримали понад 8,5 млн осіб. З початку пандемії в країні від коронавірусу померли вже понад 102 тис. осіб.