Известный горнолыжный курорт Ишгль в австрийском Тироле снова, как и в начале пандемии, попал в заголовки местных СМИ в связи со вспышкой Covid-19 среди сотрудников. Курорт уже успели окрестить рассадником коронавируса.

— У еще одного протестированного работника бара получен положительный результат. Это уже пятый случай коронавируса в одном коллективе, — говорится в сообщении одного из изданий.

Отмечается, что у трех человек был диагностирован штамм Омикрон.

С учетом обстоятельств, органы здравоохранения Тироля оперативно начали массовое тестирование всех сотрудников заведения. Также рекомендовано пройти тест на коронавирус и работникам других заведений курорта.

Стало известно, что Covid-19 обнаружен у 19 лыжных инструкторов на горнолыжном курорте в тирольском Кирхберге.

Местные органы власти призвали всех, кто находится в районе курорта, превентивно сделать ПЦР-тест на Covid-19.

Источник: Wiener Zeitung