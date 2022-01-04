Відомий гірськолижний курорт Ішгль в австрійському Тіролі знову, як і на початку пандемії, потрапив до заголовків місцевих ЗМІ у зв’язку зі спалахом Covid-19 серед співробітників. Курорт вже встигли охрестити розсадником коронавірусу.

– У ще одного протестованого працівника бару отримано позитивний результат. Це вже п’ятий випадок коронавірусу в одному колективі, – йдеться в повідомленні одного з видань.

Відзначається, у трьох осіб був діагностований штам Омікрон.

З урахуванням обставини, органи охорони здоров’я Тіролю оперативно почали масове тестування всіх співробітників закладу. Також рекомендовано пройти тест на коронавірус і працівникам інших закладів курорту.

Стало відомо, що Covid-19 виявлений у 19 лижних інструкторів на гірськолижному курорті в тірольському Кірхберзі.

Місцеві органи влади закликали всіх, хто знаходиться в районі курорту превентивно зробити ПЛР-тест на Covid-19.

Джерело: Wiener Zeitung