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У більшості Омікрон: спалахи Covid-19 на гірськолижних курортах Австрії

4 Січня 2022, 13:48
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
Австрия
Джерело: Depositphotos

Відомий гірськолижний курорт Ішгль в австрійському Тіролі знову, як і на початку пандемії, потрапив до заголовків місцевих ЗМІ у зв’язку зі спалахом Covid-19 серед співробітників. Курорт вже встигли охрестити розсадником коронавірусу.

– У ще одного протестованого працівника бару отримано позитивний результат. Це вже п’ятий випадок коронавірусу в одному колективі, – йдеться в повідомленні одного з видань.

Відзначається, у трьох осіб був діагностований штам Омікрон.

З урахуванням обставини, органи охорони здоров’я Тіролю оперативно почали масове тестування всіх співробітників закладу. Також рекомендовано пройти тест на коронавірус і працівникам інших закладів курорту.

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Стало відомо, що Covid-19 виявлений у 19 лижних інструкторів на гірськолижному курорті в тірольському Кірхберзі.

Місцеві органи влади закликали всіх, хто знаходиться в районі курорту превентивно зробити ПЛР-тест на Covid-19.

Джерело:  Wiener Zeitung

Теги
Австрія , Гірськолижний курорт , Коронавірус Covid-19 , тестування
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