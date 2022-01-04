У Франції зафіксували новий штам коронавірусу B.1.640.2. Ним вже заразилося 12 мешканців міста Марсель.

Про це повідомили науковці з Інституту середземноморської інфекції IHU. За їхніми словами, варіант містить 46 мутацій, що більше, ніж у Covid-штама Омікрон. Це робить його стійкішим до вакцин від коронавірусу.

У 12 людей тести на визначення мутацій, пов’язаних із варіантами коронавірусу, показали нетипову комбінацію.

Уперше новий варіант коронавірусу, який позначили як B.1.640.2, виявили у листопаді 2021 року у людини, котра повернулася з Камеруну. У чоловіка було щеплення від Covid-19. Він зробив його за три дні до поїздки. А за день до встановлення діагнозу в нього вже розвинулися легкі респіраторні симптоми.

Ймовірно, він заразив щонайменше 12 людей на півдні Франції. Після цього випадку схожі мутації виявили ще у восьми пацієнтів, серед яких були діти. Науковці зазначили, що це свідчить про непередбачуваність коронавірусу.

– Ці дані є ще одним прикладом непередбачуваності появи варіантів SARS-CoV-2 і їх проникнення в цю географічну зону з-за кордону, – кажуть спеціалісти.

Експерти наголосили, що поки що зарано говорити про небезпеку нового штаму коронавірусу, адже його потрібно ретельно дослідити.

Нині штам B.1.640.2 не зафіксували в інших країнах. Також він не позначений як варіант, який досліджує Всесвітня організація охорони здоров’я.

У світі зараз активно поширюється штам коронавірусу Омікрон. Він має 32 мутації та здатен швидко поширюватися. Однак цей варіант викликає легші симптоми хвороби порівняно зі штамом Дельта.

Джерело: MedRxiv