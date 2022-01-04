Во Франции зафиксировали новый штамм коронавируса B.1.640.2. Им уже заразилось 12 жителей города Марсель.

Об этом сообщили ученые из Института средиземноморской инфекции IHU. По их словам, вариант содержит 46 мутаций, что больше, чем у Covid-штамма Омикрон. Это делает его более устойчивым к вакцинам от коронавируса.

У 12 человек тесты на определение мутаций, связанных с вариантами коронавируса, показали нетипичную комбинацию.

Впервые новый вариант коронавируса, который обозначили как B.1.640.2, обнаружили в ноябре 2021 года у человека, вернувшегося из Камеруна. У мужчины была прививка от Covid-19. Он сделал ее за три дня до поездки. А за день до установления диагноза у него уже развились легкие респираторные симптомы.

Вероятно, он заразил по меньшей мере 12 человек на юге Франции. После этого случая похожие мутации обнаружили еще у восьми пациентов, среди которых были дети. Ученые отметили, что это свидетельствует о непредсказуемости коронавируса.

— Эти данные являются еще одним примером непредсказуемости появления вариантов SARS-CoV-2 и их проникновения в данную географическую зону из-за рубежа, — говорят специалисты.

Эксперты отметили, что пока рано говорить об опасности нового штамма коронавируса, ведь его нужно тщательно исследовать.

Сейчас штамм B.1.640.2 не зафиксировали в других странах. Также он не обозначен как вариант, который исследует Всемирная организация здравоохранения.

В мире сейчас активно распространяется штамм коронавируса Омикрон. Он имеет 32 мутации и способен быстро распространяться. Однако этот вариант вызывает более легкие симптомы болезни, по сравнению со штаммом Дельта.

Источник: MedRxiv