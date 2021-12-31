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Covid-19: Омикрон назвали основным штаммом во Франции

31 декабря 2021, 22:09
Абрамова Юлия редактор ленты
штам Омікрон

Развитие этого штамма было ожидаемым, поскольку оно очень заразно и стало доминирующим в других европейских странах, включая Британию и Португалию.

Штамм способствовал нынешней вспышке случаев, количество которых превысило 200 тыс. за 24-часовой период.

В понедельник в стране объявили о новых ограничениях, в частности, компании обязали по возможности перевести работу в дистанционный режим. Учебные заведения закрыты на каникулы. Кроме этого, в Париже с пятницы заработает обязательное ношение масок даже на улице.

СМИ отмечает, что с начала пандемии во Франции от коронавируса умерло 123 552 человека.

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Во Львове зафиксировали первый случай инфицирования новым штаммом коронавируса Омикрон. Его обнаружили у депутата местного городского совета Андриана Гутника.

Источник: france24

 

Теги
Франция , Штамм Омикрон
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