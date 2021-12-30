Во Львове зафиксировали первый случай инфицирования новым штаммом коронавируса Омикрон. Его обнаружили у депутата местного городского совета Андриана Гутника.

Об этом он сообщил в социальных сетях.

— Неожиданно принял первым во Львове удар на себя. Поверьте, что спорт, здоровое питание, вакцинация и позитивный настрой творят чудеса! Коронавирус — это не миф, поэтому мойте руки, носите маски, занимайтесь спортом, — отметил Гутник.

53-летний депутат добавил, что болеет в легкой форме и хорошо себя чувствует.

Руководитель Львовского областного центра контроля и профилактики болезней Минздрава Наталья Иванченко-Тимко также рассказала, что первый больной во Львове, у которого обнаружили Омикрон, инфицировался после путешествия в Италию.

У больного повысилась температура, появилась заложенность носа. Он лечился амбулаторно. По словам Иванченко-Тимко, сейчас эксперты продолжают проведение эпидрасследования.

Первый случай заражения штаммом Омикроном подтвердили в Украине еще 18 декабря. А 29 декабря Министерство здравоохранения сообщило о пяти новых инфицированиях, которые подтвердили в Институте эпидемиологии и инфекционных болезней им. Л. В. Громашевского.

Два случая выявили у жителей Киева и два – у жителей Киевской области, по одному – во Львове и Днепре. Среди больных две женщины и четверо мужчин.

По состоянию на 30 декабря в Украине подтвердили 5 930 новых случаев коронавируса. Больше всего новых больных в Киеве, Полтавской и Донецкой областях. Подробную статистику коронавируса в Украине — читайте на Фактах ICTV.

Источник: Андриян Гутник, Наталья Иванченко-Тимко

Фото: Андриян Гутник