У Львові зафіксували перший випадок інфікування новим штамом коронавірусу Омікрон. Його виявили у депутата місцевої міської ради Андріана Гутника.

Про це він повідомив у соціальних мережах.

– Несподівано прийняв першим у Львові удар на себе. Повірте, що спорт, здорове харчування, вакцинування та позитивний настрій творять чудеса! Коронавірус — це не міф, тому мийте руки, носіть маски, займайтеся спортом, – зазначив Гутник.

53-річний депутат додав, що хворіє у легкій формі та добре почувається.

Керівниця Львівського обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ Наталія Іванченко-Тімко також розповіла, що перший хворий у Львові, в якого виявили Омікрон, інфікувався після мандрівки до Італії.

У хворого підвищилася температура, з’явилася закладеність носа. Він лікувався амбулаторно. За словами Іванченко-Тімко, зараз експерти продовжують проведення епідрозслідування.

Перший випадок зараження штамом Омікрон підтвердили в Україні ще 18 грудня. А 29 грудня Міністерство охорони здоров’я повідомило про п’ять нових інфікувань, які підтвердили в Інституті епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В.Громашевського.

Два випадки виявили у мешканців Києва та два – у мешканців Київської області, по одному – у Львові та Дніпрі. Серед хворих двоє жінок та четверо чоловіків.

Станом на 30 грудня в Україні підтвердили 5 930 нових випадків коронавірусу. Найбільше нових хворих у Києві, Полтавській та Донецькій областях. Детальну статистику коронавірусу в Україні – читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Андріян Гутник, Наталія Іванченко-Тімко

Фото: Андріян Гутник