Covid-19: Омікрон назвали основним заразним штамом у Франції

У своєму останньому щотижневому опитуванні, опублікованому в четвер, Агентство охорони здоров’я повідомило, що 62,4% тестів показали профіль, сумісний з варіантом Омікрон на початку тижня порівняно з 15% попереднього тижня.

Розвиток цього штаму був очікуваним, оскільки він дуже заразний і став домінуючим в інших європейських країнах, включаючи Британію та Португалію.

Штам сприяв нинішньому спалаху випадків, кількість яких перевищила 200 тис. за 24-годинний період.

Зазначається, що в понеділок у країні оголосили про нові обмеження, зокрема, компанії зобов’язали за можливості перевести роботу в дистанційний режим. Навчальні заклади наразі зачинені на канікули. Окрім цього, у Парижі з п’ятниці запрацює обов’язкове носіння масок навіть на вулиці.

ЗМІ відзначає, що з початку пандемії у Франції від коронавірусу померли 123 552 людини.

У Львові зафіксували перший випадок інфікування новим штамом коронавірусу Омікрон. Його виявили у депутата місцевої міської ради Андріана Гутника.

Джерело: france24