Суд приговорил десять пассажиров, которые предъявили поддельный отрицательный ПЦР-тест в аэропорту Брюсселя, к шести месяцам тюремного заключения. Кроме того, все десятеро должны будут заплатить штраф в размере €1 600 каждый.

Сообщается, что с 19 апреля 2021 года большинство пассажиров, желающих вылететь из Завентема (аэропорт Брюсселя), должны были предъявить отрицательный ПЦР-тест на Covid-19.

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В итоге 820 пассажиров были пойманы при попытке пройти проверку с поддельным документом. Большинство из них, те, кто не подвергся судебному преследованию, заплатили штраф в размере €750 на месте.

А в прошлом месяце одиннадцать таких пассажиров предстали перед судом. Один человек, ранее осужденный за подделку документов, был приговорен к восьми месяцам лишения свободы, а также к штрафу.

Источник: VRT NWS