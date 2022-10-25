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В Брюсселе десять человек получили полгода тюрьмы за поддельный Covid-сертификат

25 октября 2022, 17:27
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
сертификат
Источник: Depositphotos

Суд приговорил десять пассажиров, которые предъявили поддельный отрицательный ПЦР-тест в аэропорту Брюсселя, к шести месяцам тюремного заключения. Кроме того, все десятеро должны будут заплатить штраф в размере 1 600 каждый.

Сообщается, что с 19 апреля 2021 года большинство пассажиров, желающих вылететь из Завентема (аэропорт Брюсселя), должны были предъявить отрицательный ПЦР-тест на Covid-19.

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В итоге 820 пассажиров были пойманы при попытке пройти проверку с поддельным документом. Большинство из них, те, кто не подвергся судебному преследованию, заплатили штраф в размере €750 на месте.

А в прошлом месяце одиннадцать таких пассажиров предстали перед судом. Один человек, ранее осужденный за подделку документов, был приговорен к восьми месяцам лишения свободы, а также к штрафу.

Источник: VRT NWS

Теги
Covid-сертификат Брюссель Коронавирус Covid-19 підробка Суд тюрма
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