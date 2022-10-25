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У Брюсселі десять людей отримали півроку в’язниці за підроблений Covid-сертифікат

25 Жовтня 2022, 17:27
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
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Джерело: Depositphotos

Суд засудив десять пасажирів, які пред’явили підроблений негативний ПЛР-тест в аеропорту Брюсселя, до шести місяців тюремного ув’язнення. Крім того, всі десятеро повинні будуть заплатити штраф у розмірі €1 600 кожен.

Повідомляється, що з 19 квітня 2021 року більшість пасажирів, які бажають вилетіти з Завентема (аеропорт Брюсселя), повинні були пред’явити негативний ПЛР-тест на Covid-19.

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У підсумку 820 пасажирів були спіймані при спробі пройти перевірку з підробленим документом. Більшість з них, ті, хто не зазнав судового переслідування, заплатили штраф у розмірі €750 на місці.

А минулого місяця одинадцять таких пасажирів постали перед судом. Одна людина, раніше засуджена за підробку документів, отримала вісім місяців позбавлення волі, а також штраф.

Джерело: VRT NWS

Теги
Covid-сертифікат Брюссель Коронавірус Covid-19 підробка Суд тюрма
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