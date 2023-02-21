Главное управление Госпродпотребслужбы в Черновицкой области сообщило об обнаружении в одном из сортов сыра (Гаперон) производства Франции смертельно опасную бактерию Listeria monocytogenes, которая вызывает заболевание листерозом.

Информационное сообщение об этом было получено через систему быстрого оповещения по пищевым продуктам и кормам (RASFF) 8 февраля 2023 года.

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В качестве производителя указан: SOCIETE LAITIERE DE VICHY, France. Экспортер: Thomas Export SA, France. Получатель в Украине: ООО ТД Гурмандиз, ул. Константиновская, 72, г. Киев, 04080.

Справка. После употребления зараженных продуктов, Listeria мигрирует от кишечника к центральной нервной системе и половым органам. Клинические проявления листериоза включают менингит, менингоэнцефалит, сепсис, перинатальные инфекции и гастроэнтерит.

Источник: Главное управление Госпродпотребслужбы в Черновицкой области