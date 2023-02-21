Головне управління Держпродспоживслужби в Чернівецькій області повідомило про виявлення в одному з сортів сиру (Гаперон) виробництва Франції смертельно небезпечну бактерію Listeria monocytogenes, яка викликає захворювання на лістероз.

Інформаційне повідомлення про це було отримано через систему швидкого оповіщення по харчових продуктах і кормах (RASFF) 8 лютого 2023 року.

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В якості виробника вказано: SOCIETE LAINIERE DE VICHY, France. Експортер: Thomas Export sa, France. Отримувач в Україні: ТОВ ТД Гурмандіз, вул. Костянтинівська, 72, м.Київ.

Довідка. Після вживання заражених продуктів, Listeria мігрує від кишечника до центральної нервової системи і статевих органів. Клінічні прояви лістеріозу включають менінгіт, менінгоенцефаліт, сепсис, перинатальні інфекції та гастроентерит.

Джерело: Головне управління Держпродспоживслужби в Чернівецькій області