На заводі з виробництва дитячих сумішей США, який розташований в Стерджисі, штат Мічиган, Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США (FDA) виявило смертоносні бактерії Cronobacter. Після зупинки лінії в країні виник дефіцит цього життєво необхідного продукту.

Повідомляється, що близько 20% дитячих сумішей, які випускаються в США, виробляється саме на цьому підприємстві.

У вересні 2021 року слідчі FDA почали перевірку, в ході якої були виявлені свідчення існування Cronobacter sakazakii, бактерій, які можуть жити роками в порошковій суміші і викликати важкі захворювання у немовлят.

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Стало відомо про немовля з Міннесоти, яке було госпіталізовано на три тижні з інфекцією кронобактерій. Немовля годували Similac Sensitive виробництва Стерджис.

Протягом наступних кількох місяців заразилися ще троє немовлят, яких годували сумішами, виробленими в Стерджисі. Двоє померли, а ще один, хлопчик з Техасу, виявився таким близьким до смерті, що прийшов священик, щоб зробити останній обряд.

У підсумку близько 70 млн банок і контейнерів Similac були відкликані в середині лютого 2022 року. Стерджис зупинив виробництво, що викликало нову проблему: загальнонаціональний дефіцит сухих дитячих сумішей.

Після цього рішення FDA отримав більше сотні скарг на суміші. Семеро немовлят померли, інші були хворі на сальмонельоз: у немовлят була блювання, діарея, болі в животі і лихоманка.

Відзначається, що інспектори FDA виявили також численні випадки недотримання елементарних правил особистої гігієни співробітниками скандального підприємства.