Деякі діти потерпають від захворювання під назвою ARFID (Avoidant Restrictive Food Intake Disorder – розлад вибіркового харчування). Вони можуть вживати лише окремі продукти, часто без вираженого смаку та запаху, інші ж – викликають у них блювотний рефлекс.

ВВС описали досвід родин, у яких є діти з таким розладом.

Так, дев’ятирічний Отто з Гітчіна (графство Гартфордшир, Східна Англія) їсть переважно звичайні макарони, фруктове пюре та дитячі рисові крекери. Інші продукти він не може сприймати, йому здається, що інша їжа просто неїстівна.

– Я відчуваю, що або вдавлюся, або блюватиму. Коли мені не знайомий смак, це змушує мій організм почуватися приблизно так: “Боже мій, це не схоже на те, що я пробував раніше… Що це таке? Що це таке? – пояснює Отто.

У півтора року у хлопчика діагностували затримку розвитку ротової порожнини, його направили до клініки харчових розладів у Great Ormond Street Hospital, де він лікувався певний час. Проте часто таким родинам складно знайти підтримку.

– Як мати, яка пройшла через це і бачила, як її дитина страждає через їжу, я відчувала себе ізольованою. Мені здавалося, що ніхто більше не має такої проблеми, – говорить його мати Шарлотта.

Проте її історія не єдина така. Чотирирічна Ава з Нарборо (графство Лестершир, Центральна Англія) також може їсти лише чипси зі смаком морської солі та деякі інші продукти. Її матір Мішель зізнається, що батьки таких дітей часто бояться просити допомоги, бо стикаються із засудженням.

– Це жахливо. Люди думають, що ти погана мати, коли насправді ти дуже-дуже стараєшся, – коментує Мішель.

А ось семирічна Рубі з Глостершира (Західна Англія) припинила їсти більшість продуктів три роки тому. Наразі вона вживає лише дитячий йогурт та м’який сир.

– Це не перебірливість у їжі. Це розлад психічного здоров’я. І це жахіття для людей, які це переживають, – каже її мати Мелісса.

Загалом ARFID – це розлад харчової поведінки, під час якого люди уникають певних продуктів. Деякі хворі мають аутизм, але не всі.

Це може бути реакцією організму на неприємний досвід вживання їжі чи неправильне уявлення про своє тіло, проблеми з вагою.

Від нього можуть потерпати не лише діти, а й дорослі.

У разі фіксування будь-яких ознак розладу, як-от відмова від їжі, відсутність інтересу до більшості продуктів, втрата ваги, треба звертатися до лікаря. Бо це може призвести до проблем зі здоров’ям. Монодієти, вживання тих самих продуктів, загрожує дисбалансом вітамінів та мікроелементів, які потрібні організму для нормального функціонування.

Джерело: ВВС Україна, ARFID Awareness UK/Beat Eating Disorders