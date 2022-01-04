Некоторые дети страдают от заболевания под названием ARFID (Avoidant Restrictive Food Intake Disorder – расстройство избирательного питания). Они могут употреблять только отдельные продукты, часто без выраженного вкуса и запаха, другие же вызывают у них рвотный рефлекс.

ВВС описали опыт семей, у которых есть дети с таким расстройством.

Так, девятилетний Отто из Гитчина (графство Гартфордшир, Восточная Англия) ест преимущественно обычные макароны, фруктовое пюре и детские рисовые крекеры. Другие продукты он не может воспринимать, ему кажется, что другая еда просто несъедобна.

— Я чувствую, что либо подавлюсь, либо буду блевать. Когда мне не знаком вкус, это заставляет мой организм чувствовать примерно так: “Боже мой, это не похоже на то, что я пробовал раньше… Что это такое? Что это такое? — объясняет Отто.

В полтора года у мальчика диагностировали задержку развития полости рта, его направили в клинику пищевых расстройств в Great Ormond Street Hospital, где он лечился определенное время. Однако часто таким семьям сложно найти поддержку.

– Как мать, которая прошла через это и видела, как ее ребенок страдает из-за еды, я чувствовала себя изолированной. Мне казалось, что больше ни у кого такой проблемы, — говорит его мать Шарлотта.

Однако она не единственная с такой историей. Четырехлетняя Ава из Нарборо (графство Лестершир, Центральная Англия) также может есть только чипсы со вкусом морской соли и некоторые другие продукты. Ее мать Мишель признается, что родители таких детей часто боятся просить помощи, потому что сталкиваются с осуждением.

— Это ужасно. Люди думают, что ты плохая мать, но на самом деле ты очень стараешься, — комментирует Мишель.

А вот семилетняя Руби из Глостершира (Западная Англия) перестала есть многие продукты три года назад. Пока она употребляет только детский йогурт и мягкий сыр.

— Это не разборчивость в еде. Это расстройство психического здоровья. И это кошмар для людей, которые это переживают, – говорит ее мать Мелисса.

В целом ARFID — это расстройство пищевого поведения, при котором люди избегают определенных продуктов. Некоторые больные имеют аутизм, но не все.

Это может быть реакцией организма на неприятный опыт употребления пищи или неправильное представление о своем теле, проблемы с весом.

От него могут страдать не только дети, но и взрослые.

В случае фиксирования каких-либо признаков расстройства, таких как отказ от еды, отсутствие интереса к большинству продуктов, потеря веса, следует обращаться к врачу. Это может привести к проблемам со здоровьем. Монодиеты, употребление одних и тех же продуктов, чреваты дисбалансом витаминов и микроэлементов, которые нужны организму для нормального функционирования.

Источник: ВВС Украина, ARFID Awareness UK/Beat Eating Disorders