На заводе по производству детских смесей США, который расположен в Стерджисе, штат Мичиган, Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) обнаружило смертоносные бактерии Cronobacter. После остановки линии в стране возник дефицит этого жизненно необходимого продукта.

Сообщается, что около 20% детских смесей, которые выпускаются в США, производится именно на этом предприятии.

В сентябре 2021 года следователи FDA начали проверку, в ходе которой были обнаружены свидетельства существования Cronobacter sakazakii, бактерий, которые могут жить годами в порошковой смеси и вызывать тяжелые заболевания у младенцев.

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Стало известно о младенце из Миннесоты, который был госпитализирован на три недели с инфекцией кронобактерий. Младенца кормили Similac Sensitive производства Стерджис.

В течение следующих нескольких месяцев заразились еще трое младенцев, которых кормили смесями, произведенными в Стерджисе. Двое умерли, а еще один, мальчик из Техаса, оказался так близок к смерти, что пришел священник, чтобы совершить последний обряд.

В итоге около 70 млн банок и контейнеров Similac были отозваны в середине февраля 2022 года. Стерджис остановил производство, что вызвало новую проблему: общенациональный дефицит сухих детских смесей.

После этого решения FDA получило более сотни жалоб на смеси. Семеро младенцев умерли, другие были больны сальмонеллезом: у младенцев была рвота, диарея, боли в животе и лихорадка.

Отмечается, что инспекторы FDA обнаружили также многочисленные случаи несоблюдения элементарных правил личной гигиены сотрудниками скандального предприятия.