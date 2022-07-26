Департамент здоровья Эстонии заявил, что по состоянию на 25 июля в стране официально подтверждены пять случаев обезьяньей оспы.

— Все заразившиеся — мужчины молодого и среднего возраста с рискованным сексуальным поведением, — сообщила советник отдела инфекционных заболеваний при Департаменте здоровья Ирина Донченко.

По ее словам, заболевшие недавно либо путешествовали по Европе, либо общались с иностранцами.

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Ирина Донченко подчеркнула, что пока болезнь распространяется преимущественно среди мужчин, имеющих половые конакты с мужчинами.

Сообщается, что первый случай заражения обезьяней оспой в Эстонии был подтвержден в конце июня.

Источник: ERR.rr