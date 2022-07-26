Департамент здоров’я Естонії заявив, що станом на 25 липня в країні офіційно підтверджені п’ять випадків мавпячої віспи.
– Всі, хто заразився – чоловіки молодого і середнього віку з ризикованою сексуальною поведінкою, – повідомила радник відділу інфекційних захворювань при Департаменті здоров’я Ірина Донченко.
За її словами, хворі нещодавно або подорожували Європою, або спілкувалися з іноземцями.
Ірина Донченко підкреслила, що поки хвороба поширюється переважно серед чоловіків, які мають статеві контакти з чоловіками.
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Повідомляється, що перший випадок зараження на мавпячу віспу в Естонії був підтверджений в кінці червня.
Джерело: ERR.rr