Департамент здоров’я Естонії заявив, що станом на 25 липня в країні офіційно підтверджені п’ять випадків мавпячої віспи.

– Всі, хто заразився – чоловіки молодого і середнього віку з ризикованою сексуальною поведінкою, – повідомила радник відділу інфекційних захворювань при Департаменті здоров’я Ірина Донченко.

За її словами, хворі нещодавно або подорожували Європою, або спілкувалися з іноземцями.

Ірина Донченко підкреслила, що поки хвороба поширюється переважно серед чоловіків, які мають статеві контакти з чоловіками.

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Повідомляється, що перший випадок зараження на мавпячу віспу в Естонії був підтверджений в кінці червня.

Джерело: ERR.rr