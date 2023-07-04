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В ЦОЗ сообщили, сколько украинцев в 2023 году пострадали от укусов змей — статистика по регионам

4 июля 2023, 10:53
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
змія
Источник: Pixabay

Специалисты Центра общественного здоровья (ЦОЗ) Минздрава Украины обнародовали статистику укусов змей в Украине в 2023 году.

— По состоянию на 30 июня 2023 года на территории Украины зарегистрировано 23 обращения за медицинской помощью, связанной с поражением змеиным ядом. Среди пострадавших семеро детей младше 17 лет, — говорится в сообщении ЦОЗ.

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По регионам статистика зарегистрированных укусов змей выглядит следующим образом:

  • Львовская область – 11 случаев;
  • Днепропетровская область – 3 случая;
  • Житомирская область – 3 случая;
  • Закарпатская область – 2 случая;
  • Полтавская область – 2 случая;
  • Киевская область – 1 случай;
  • Черновицкая область – 1 случай.

По словам экспертов, по сравнению с 2022 и 2021 годами сейчас зафиксировано соответственно на 17 и 7 обращений меньше.

В ЦОЗ отметили, что из-за полномасштабного вторжения России, постоянных обстрелов территории Украины, оккупации и минирования некоторых территорий уменьшилась регистрация случаев укусов змей.

Также такие случаи не фиксировались на территории оккупированных областей Украины, особенно Херсонской, частично Запорожской, где, например, в 2018 году было зарегистрировано 38 случаев в Херсонской и 20 случаев в Запорожской областях, в 2019 году – соответственно 22 и 26.

Важно! Змеи в Украине активны с апреля по октябрь, больше всего шансов встретить их – в апреле-мае, во время брачного периода. Второй пик – осенью, в сентябре.

Источник
Центр общественного здоровья
Теги
Змія медична допомога статистика
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