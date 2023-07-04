Фахівці Центру громадського здоров’я (ЦГЗ) МОЗ України оприлюднили статистику укусів змій в Україні у 2023 році.

– Станом на 30 червня 2023 року на території України зареєстровано 23 звернення по медичну допомогу, пов’язані з ураженням зміїною отрутою. Серед постраждалих – семеро дітей віком до 17 років, – ідеться в повідомленні ЦГЗ.

За регіонами статистика зареєстрованих укусів змій є такою:

Львівська область – 11 випадків;

Дніпропетровська область – 3 випадки;

Житомирська область – 3 випадки;

Закарпатська область – 2 випадки;

Полтавська область – 2 випадки;

Київська область – 1 випадок;

Чернівецька область – 1 випадок.

За словами експертів, порівняно з 2022 і 2021 роками зараз зафіксовано відповідно на 17 і 7 звернень менше.

У ЦГЗ зазначили, що через повномасштабне вторгнення Росії, постійні обстріли території України, окупацію та мінування деяких територій зменшилася реєстрація випадків укусів змій.

Також такі випадки не фіксувалися на території окупованих областей України, особливо Херсонської, частково Запорізької, де, наприклад, у 2018 році було зареєстровано 38 випадків у Херсонській та 20 випадків у Запорізькій областях, у 2019 році – відповідно 22 та 26.

Важливо! Змії в Україні активні з квітня до жовтня, найбільше шансів зустріти їх – у квітні-травні, під час шлюбного періоду. Другий пік – восени, у вересні.