Укуси ос чи бджіл влітку – не рідкість. Адже саме в теплу пору роки вони дуже активні. Крім того, жалить оса дуже боляче, тому не помітити укусу не вдасться.

У кращому випадку укус оси супроводжується різким болем та печінням, у гіршому – алергічною реакцією, яка може перерости до анафілактичного шоку.

Як діяти, якщо вас вкусила оса – читайте в нашому матеріалі.

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Чому оса може вжалити

В першу чергу, оси нападають на людей, коли відчувають загрозу свого існування. Під час укусу вони використовують не лише свої жала, а й щелепний апарат.

Їх жало не має щербин, тому при укусі вони його не калічать, як це буває у бджіл.

Якщо вас вкусила оса, це може супроводжуватися певними симптомами:

запаморочення;

нудота;

блювота;

задишка;

судоми;

різке падіння артеріального тиску;

втрата свідомості.

Перша допомога при укусі оси

Першочергово, огляньте місце укусу. Хоч оса і не залишає жало, все одно слід ретельно подивитися на укус.

Далі потрібно промити місце укусу, щоб змити бруд і залишки отрути. Ретельно, але обережно витріть місце укусу та продезінфікуйте його. Дезінфекцію можна провести за допомогою:

перекису;

розчину нашатирного спирту;

йоду;

зеленки;

спирту;

хлоргексидину;

розчину фурациліну.

Далі потрібно випити протиалергічну таблетку. А саму рану слід обробити антисептичною маззю або кремом.

Аби полегшити біль та прибрати набряк прикладіть до місця укусу холодний компрес. Впродовж дня потрібно пити багато води або солодкого чаю. Рідина виводить токсини з організму та покращує загальний стан.

В жодному разі не тисніть і не розчісуйте укушене місце, це лише сприяє кращому проникненню отрути до кровотоку.

Насправді, перша допомога при укусі комахи залежить від кількості ос, що вас вжалили. Якщо їх було три і більше, варто негайно їхати до лікаря.

Також варто звернутися до лікаря, якщо оса вжалила вас у обличчя, губу, язик, гортань. Якщо після укусу у вас почала нудота, блювота, судоми, помутніння свідомості аж до непритомності слід теж їхати у лікарню.

Перша допомога у важкому випадку

Якщо після укусу у людини почались миттєві признаки алергічної реакції, потрібно: