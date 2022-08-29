Укусы ос или пчел летом — не редкость. Ведь именно в теплое время года они очень активны. Кроме того, жалит оса очень больно, поэтому не заметить укус не удастся.
В лучшем случае укус осы сопровождается болью и жжением, в худшем — аллергической реакцией, которая может перерасти в анафилактический шок.
Как действовать, если вас укусила оса — читайте в нашем материале.
Почему оса может ужалить
В первую очередь, осы нападают на людей, когда чувствуют угрозу своего существования. Во время укуса они используют не только свои жала, но и челюстной аппарат.
Их жало не имеет зазубрин, поэтому при укусе они его не калечат, как это бывает у пчел.
Если вас укусила оса, это может сопровождаться определенными симптомами:
- головокружение;
- тошнота;
- рвота;
- одышка;
- судороги;
- резкое падение артериального давления;
- потеря сознания.
Первая помощь при укусе осы
В первую очередь, осмотрите место укуса. Хоть оса и не оставляет жало, все равно следует тщательно посмотреть на укус.
Далее нужно промыть место укуса, чтобы смыть грязь и остатки яда. Тщательно, но осторожно вытрите место укуса и продезинфицируйте его. Дезинфекцию можно провести с помощью:
- перекиси;
- раствора нашатырного спирта;
- йода;
- зеленки;
- спирта;
- хлоргексидина;
- раствора фурацилина.
Далее нужно выпить противоаллергическую таблетку. А саму рану следует обработать антисептической мазью или кремом.
Чтобы облегчить боль и убрать отек приложите к месту укуса холодный компресс. В течение дня нужно пить много воды или сладкого чая. Жидкость выводит токсины из организма и улучшает общее состояние.
Ни в коем случае не давите и не расчесывайте укушенное место, это лишь способствует лучшему проникновению яда к кровотоку.
На самом деле, первая помощь при укусе насекомого зависит от количества ос, что вас ужалили. Если их было три и больше, стоит немедленно ехать к врачу.
Также стоит обратиться к врачу, если оса ужалила вас в лицо, губу, язык, гортань. Если после укуса у вас начала тошнота, рвота, судороги, помутнение сознания вплоть до обморока нужно тоже ехать в больницу.
Первая помощь в тяжелом случае
Если после укуса у человека начались мгновенные признаки аллергической реакции, нужно:
- немедленно вызвать скорую;
- наложить жгут выше места укуса, чтобы не дать токсинам распространиться дальше;
- снять с пострадавшего тесную одежду и обеспечить человеку доступ к свежему воздуху;
- если появился сильный отек в районе шеи, а человек начал задыхаться, нужно укрыть пострадавшего теплым одеялом и обложить его грелками с горячей водой.