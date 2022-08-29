Укусы ос или пчел летом — не редкость. Ведь именно в теплое время года они очень активны. Кроме того, жалит оса очень больно, поэтому не заметить укус не удастся.

В лучшем случае укус осы сопровождается болью и жжением, в худшем — аллергической реакцией, которая может перерасти в анафилактический шок.

Как действовать, если вас укусила оса — читайте в нашем материале.

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Почему оса может ужалить

В первую очередь, осы нападают на людей, когда чувствуют угрозу своего существования. Во время укуса они используют не только свои жала, но и челюстной аппарат.

Их жало не имеет зазубрин, поэтому при укусе они его не калечат, как это бывает у пчел.

Если вас укусила оса, это может сопровождаться определенными симптомами:

головокружение;

тошнота;

рвота;

одышка;

судороги;

резкое падение артериального давления;

потеря сознания.

Первая помощь при укусе осы

В первую очередь, осмотрите место укуса. Хоть оса и не оставляет жало, все равно следует тщательно посмотреть на укус.

Далее нужно промыть место укуса, чтобы смыть грязь и остатки яда. Тщательно, но осторожно вытрите место укуса и продезинфицируйте его. Дезинфекцию можно провести с помощью:

перекиси;

раствора нашатырного спирта;

йода;

зеленки;

спирта;

хлоргексидина;

раствора фурацилина.

Далее нужно выпить противоаллергическую таблетку. А саму рану следует обработать антисептической мазью или кремом.

Чтобы облегчить боль и убрать отек приложите к месту укуса холодный компресс. В течение дня нужно пить много воды или сладкого чая. Жидкость выводит токсины из организма и улучшает общее состояние.

Ни в коем случае не давите и не расчесывайте укушенное место, это лишь способствует лучшему проникновению яда к кровотоку.

На самом деле, первая помощь при укусе насекомого зависит от количества ос, что вас ужалили. Если их было три и больше, стоит немедленно ехать к врачу.

Также стоит обратиться к врачу, если оса ужалила вас в лицо, губу, язык, гортань. Если после укуса у вас начала тошнота, рвота, судороги, помутнение сознания вплоть до обморока нужно тоже ехать в больницу.

Первая помощь в тяжелом случае

Если после укуса у человека начались мгновенные признаки аллергической реакции, нужно: