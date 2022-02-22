В Днепре медикам удалось спасти 20-летнюю девушку, которая попала в ДТП.

Об этом сообщил генеральный директор Днепропетровской областной клинической больницы имени И. И. Мечникова Сергей Рыженко в социальных сетях.

— Она молода, красива, работает в банке, занимается спортом. Ей 20 лет. Встретила школьного друга. Начались первые свидания, волнующие встречи и поцелуи, прогулки на автомобиле. Самое страшное ДТП, — говорит врач.

Обоих после ДТП с потерей сознания скорая помощь за считанные минуты доставила в реанимационный зал больницы Мечникова.

Специалист рассказал, что в результате аварии у девушки разрушились кости черепа. Однако благодаря нейрохирургу Ростиславу Малому, который провел сложную операцию пострадавшей, кости удалось поднять и дать мозгу расправиться.

Девушка впала в кому сначала первой степени, а потом — второй. Реаниматологи несколько суток стабилизировали ее состояние. Врачи решили провести вторую многочасовую операцию под руководством профессора Андрея Сирко.

По его словам, девушка не только будет жить, но и сохранит красивое лицо, которое было до аварии. Операция прошла успешно, все удалось.

— Назар, парень пострадавшей, в другом отделении ждет встречи с любимой. Какая она будет, покажет время. Он не очень хочет встречаться с родителями девушки, ведь ее папа — тренер по боксу, — добавил Рыженко.

Он рассказал, что Андрей Сирко и Ростислав Малый ежедневно спасают человеческие жизни. С помощью микроскопа они уже провели более 2 тыс. операций травмированных и раненых.

Также недавно в Днепре спасли 18-летнего парня, который попал в страшное ДТП, и тяжело раненного военнослужащего из района проведения ООС.

Источник: Сергей Рыженко

Фото: Сергей Рыженко