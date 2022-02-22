У Дніпрі медикам вдалося врятувати 20-річну дівчину, яка потрапила у ДТП.

Про це повідомив генеральний директор Дніпропетровської обласної клінічної лікарні імені І.І. Мечникова Сергій Риженко у соціальних мережах.

– Вона молода, красива, працює в банку, займається спортом. Їй 20 років. Зустріла шкільного друга. Почалися перші побачення, хвилюючі зустрічі і поцілунки, прогулянки на автомобілі. Найстрашніше ДТП, – каже лікар.

Обох після ДТП із втратою свідомості швидка допомога за лічені хвилини доставила у реанімаційний зал лікарні Мечникова.

Спеціаліст розповів, що внаслідок аварії у дівчини зруйнувалися кістки черепа. Однак завдяки нейрохірургу Ростиславу Малому, який провів складну операцію постраждалій, кістки вдалося підняти та дати мозку розправитися.

Дівчина впала у кому спочатку першого ступеня, а потім – другого. Реаніматологи кілька діб стабілізували її стан. Лікарі вирішили провести другу багатогодинну операцію під керівництвом професора Андрія Сірка.

За його словами, дівчина не тільки житиме, а й її обличчя залишиться гарним, яким було до аварії. Операція пройшла успішно, все вдалося.

– Назар, хлопець постраждалої, в іншому відділенні чекає зустрічі з коханою. Якою вона буде, покаже час. Він не дуже хоче зустрічатися з батьками дівчини, адже її тато – тренер з боксу, – додав Риженко.

Він розповів, що Андрій Сірко та Ростислав Малий щодня рятують людські життя. За допомогою спеціального мікроскопа вони вже провели понад 2 тис. операцій травмованих і поранених.

Також нещодавно у Дніпрі врятували 18-річного хлопця, який потрапив у страшну ДТП, та важкопораненого військовослужбовця з району проведення ООС.

Джерело: Сергій Риженко

Фото: Сергій Риженко