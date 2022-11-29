Новости На пульсе Медосмотр Тело Психология Дети Поддержать Видео
Новости

В Херсоне можно получить бесплатные лекарства – список адресов

29 ноября 2022, 19:57
Анна Иваницкая руководитель отдела Здоровье
ліки
Источник: Depositphotos

Жители освобожденного Херсона могут получить необходимые лекарства бесплатно.

Базовые гуманитарные лекарственные препараты и изделия медицинского назначения будут выдаваться в поликлиниках и больницах по следующим адресам:

Херсонская городская клиническая больница им. А. С. Лучанского:

Сейчас смотрят
  • Поликлиника №1, ул. Крымская, 138.

Херсонская городская клиническая больница им. А. и О. Тропиных:

  • Поликлиника №1, ул. Комарова, 2;
  • Поликлиника №2, ул Строителей, 20;
  • Поликлиника №3, проезд Береговый, 3.

Херсонская городская клиническая больница им. Е. Е. Карабелеша:

  • Поликлиника №1, пр. Ушакова, 21;
  • Поликлиника №2, ул. Тираспольская, 62;
  • Поликлиника №3, пр. 200-летия Херсона, 25;
  • Детская поликлиника № 2, – ул. Циолковского, 52.

Кроме того, лекарства будут выдавать бригады скорых, которые будут приезжать на вызовы.

Читайте также:
медикиДевять месяцев ада: как работали медики одной из больниц Херсона в оккупации

Источник: Мінреінтегарції

Теги
Ліки Херсон
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь