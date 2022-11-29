Жители освобожденного Херсона могут получить необходимые лекарства бесплатно.
Базовые гуманитарные лекарственные препараты и изделия медицинского назначения будут выдаваться в поликлиниках и больницах по следующим адресам:
Херсонская городская клиническая больница им. А. С. Лучанского:
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- Поликлиника №1, ул. Крымская, 138.
Херсонская городская клиническая больница им. А. и О. Тропиных:
- Поликлиника №1, ул. Комарова, 2;
- Поликлиника №2, ул Строителей, 20;
- Поликлиника №3, проезд Береговый, 3.
Херсонская городская клиническая больница им. Е. Е. Карабелеша:
- Поликлиника №1, пр. Ушакова, 21;
- Поликлиника №2, ул. Тираспольская, 62;
- Поликлиника №3, пр. 200-летия Херсона, 25;
- Детская поликлиника № 2, – ул. Циолковского, 52.
Кроме того, лекарства будут выдавать бригады скорых, которые будут приезжать на вызовы.
Источник: Мінреінтегарції