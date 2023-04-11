Директор Департамента здравоохранения Киевского городской военной администрации Валентина Гинзбург рассказала, за какие медицинские услуги в больницах столицы платить не нужно.
По словам главы Департамента, целый ряд лекарств и медуслуг оплачивает государство по Программе медицинских гарантий или они предоставляются в рамках городских целевых программ.
Киевляне должны знать, что по направлению, выписанному терапевтом, семейным врачом или узким специалистом, можно на безвозмездной основе сдать анализы, сделать МРТ, КТ, УЗИ, маммографию, денситометрию и ряд других обследований в КДЦ и любом другом муниципальном медучреждении, у которого подписан договор с НСЗУ о предоставлении необходимой услуги. Такая же ситуация с операциями.
Кроме того, за счет города Киева бесплатными для киевлян являются эндопротезирование, замена хрусталика, кохлеарная имплантация.
При этом заведения должны обнародовать перечень услуг, входящих в Программу медицинских гарантий и городских целевых программ Здоровье киевлян, Общественное здоровье на своих сайтах и информационных стендах.
По словам Валентины Гинзбург, в случае, если в медучреждении отказывают в бесплатных обследованиях, лечении или операции, необходимо обратиться за разъяснением к руководителю.
Если же руководитель не дал ответов или не решил вопрос, обращайтесь в контакт-центр Национальной службы здоровья Украины по безвозмездному номеру 16-77 и дополнительно на горячую линию Департамента здравоохранения — 278-41-91.