В Киеве все районные эвакуационные комиссии обеспечены препаратами йода. Эти комиссии отвечают за планирование, подготовку, организацию и, при необходимости, эвакуацию в своих районах.

В случае необходимости эвакуации йодид калия будут выдавать населению, попавшему в зону загрязнения, на эвакуационных пунктах в соответствии с рекомендациями медиков.

Департамент здравоохранения КГГА также имеет запасы йодида калия, которым в случае возникновения или угрозы возникновения радиационной опасности будут обеспечены коммунальные учреждения здравоохранения и семейные врачи.

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Йодид калия можно приобрести и в аптеках города.

В то же время КГГА называет некорректной информацию о том, что в школы якобы планируют доставить препараты йода и выдавать ученикам. Никаких распоряжений по сбору согласия от родителей на прием школьниками йодида калия Департамент образования и науки КГГА также не давал.

Напомним, что без официальной рекомендации йодид калия ни в коем случае нельзя назначать себе самостоятельно и принимать для профилактики!