У Києві всі районні евакуаційні комісії забезпечені препаратами йоду. Ці комісії відповідають за планування, підготовку, організацію і, в разі необхідності, здійснення евакуації у своїх районах.
Якщо буде потреба в евакуації, йодид калію видаватимуть населенню, яке потрапило в зону забруднення, на евакуаційних пунктах, відповідно до рекомендацій медиків.
Департамент охорони здоров’я КМДА також має запаси йодиду калію, яким, у разі виникнення або загрози виникнення радіаційної небезпеки, будуть забезпечені комунальні заклади охорони здоров’я та сімейні лікарі.
Йодид калію можна придбати і в аптеках міста.
Водночас КМДА називає некоректною інформацію про те, що в школи нібито планують доставити препарати йоду і видавати учням. Жодних розпоряджень щодо збору згоди від батьків на прийом школярами йодиду калію Департамент освіти і науки КМДА також не давав.
Нагадаємо, що без офіційної рекомендації йодид калію в жодному разі не можна призначати собі самостійно і приймати для профілактики!