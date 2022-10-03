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У Києві препарати йоду є: всі районні евакуаційні комісії ним забезпечені

3 Жовтня 2022, 18:47
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
беженцы
Джерело: Depositphotos

У Києві всі районні евакуаційні комісії забезпечені препаратами йоду. Ці комісії відповідають за планування, підготовку, організацію і, в разі необхідності, здійснення евакуації у своїх районах.

Якщо буде потреба в евакуації, йодид калію видаватимуть населенню, яке потрапило в зону забруднення, на евакуаційних пунктах, відповідно до рекомендацій медиків.

Департамент охорони здоров’я КМДА також має запаси йодиду калію, яким, у разі виникнення або загрози виникнення радіаційної небезпеки, будуть забезпечені комунальні заклади охорони здоров’я та сімейні лікарі.

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Йодид калію можна придбати і в аптеках міста.

Водночас КМДА називає некоректною інформацію про те, що в школи нібито планують доставити препарати йоду і видавати учням. Жодних розпоряджень щодо збору згоди від батьків на прийом школярами йодиду калію Департамент освіти і науки КМДА також не давав.

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Нагадаємо, що без офіційної рекомендації йодид калію в жодному разі не можна призначати собі самостійно і приймати для профілактики!

Джерело
КМДА
Теги
Евакуація Ядерна зброя
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