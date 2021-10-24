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В Киеве за сутки зафиксировали 998 случаев Covid-19

24 октября 2021, 13:09 Дмитро Кудрявцев
коронавірус
Источник: Depositphotos

По состоянию на утро воскресенья, 24 октября 2021 года, в Киеве зафиксировано 998 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Всего в столице с начала пандемии — 251 240 подтвержденных случаев болезни.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком (191), Деснянском (141), Днепровском (138) районах столицы.

Кто заболел за сутки:

  • 557 женщин в возрасте от 18 до 100 лет;
  • 350 мужчин в возрасте от 18 до 87 лет;
  • 50 девочек от 2 месяцев до 17 лет;
  • 41 мальчиков от 1 месяца до 17 лет.

В течение суток в городе 27 человек не смогли преодолеть осложнения Covid-19 и скончались: 15 женщин от 40 до 89 лет и 12 мужчин от 56 до 84 лет. Всего коронавирус унес жизни 5 873 киевлян.

Коронавирус в Киеве на 24 октября

В то же время 322 человека преодолели коронавирус, доведя количество выздоровевших жителей столицы до 226 388.

В больницы с диагнозом коронавирус попали 145 человек. Еще 327 пациентов госпитализировали с подозрением на Covid-19 и пневмониями.

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Источник
КГГА
Теги
Київ , Коронавірус Covid-19 , Коронавірус у Києві , Україна
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