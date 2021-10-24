У Києві за добу зафіксували 998 випадків Covid-19

Станом на ранок неділі, 24 жовтня 2021 року в Києві зафіксовано 998 випадків захворювання коронавірусною інфекцією.

Всього в столиці з початку пандемії – 251 240 підтверджених випадків хвороби.

Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому (191), Деснянському (141), Дніпровському (138) районах столиці.

Хто захворів за добу:

557 жінок у віці від 18 до 100 років;

350 чоловіків у віці від 18 до 87 років;

50 дівчат від 2 місяців до 17 років;

41 хлопчиків від 1 місяця до 17 років.

Протягом доби в місті 27 людей не змогли подолати ускладнення Covid-19 і померли: 15 жінок від 40 до 89 років і 12 чоловіків від 56 до 84 років. Всього коронавірус забрав життя 5 873 киян.

Водночас 322 людини подолали коронавірус, довівши кількість жителів столиці, що видужали, до 226 388.

У лікарні з діагнозом коронавірус потрапили 145 осіб. Ще 327 пацієнтів госпіталізували з підозрою на Covid-19 і пневмоніями.