Десять жителей столицы из пяти районов — Оболонского, Днепровского, Подольского, Соломенского и Шевченковского — в течение двух дней 17-18 июля были госпитализированы с диагнозом острая кишечная инфекция.

По предварительной информации, вероятной причиной болезни могло стать употребление некачественной готовой продукции в заведении общественного питания Подольского района г. Киева, поскольку все больные его посещали.

Врачи и специалисты Киевского городского центра контроля и профилактики болезней проводят необходимые бактериологические обследования, чтобы установить, какая именно кишечная группа инфекций вызвала вспышку.

О вспышке проинформированы Госпродпотребслужба и Департамент здравоохранения Киевского городского совета.

Жителям и гостям столицы стоит строго придерживаться пяти правил, чтобы обезопасить себя и родных от пищевого отравления.

Правило первое — гигиена. Мойте руки перед тем, как брать продукты или готовить пищу; а также после посещения туалета.

Правило второе — отделение. Отделяйте сырую пищу от готовой, также отделяйте сырое мясо и морепродукты от других пищевых продуктов; храните продукты в закрытой посуде, чтобы избежать контакта между сырыми и готовыми продуктами.

Правило третье — обработка. Для обработки сырых продуктов пользуйтесь отдельными кухонными принадлежностями, в частности ножами и разделочными досками;

Правило четвертое — приготовление. Тщательно прожаривайте или проваривайте продукты, особенно мясо, яйца и морепродукты; доводите блюда до кипения, чтобы они готовились не менее чем при 70 °С; сок мяса или птицы во время приготовления должен быть прозрачным, а не розовым; тщательно мойте овощи и фрукты, особенно если будете употреблять их сырыми.

Правило пятое — хранение. Не оставляйте приготовленную пищу при комнатной температуре более чем на 2 часа; не храните пищу слишком долго, даже в холодильнике; не размораживайте продукты при комнатной температуре.

Ну и наконец — не покупайте продукты на стихийных рынках.

Если вдруг у вас появились симптомы острого кишечного заболевания — рвота, понос, боль в желудке или кишечнике, повысилась температура — обязательно обратитесь к врачу. Может понадобиться серьезное лечение, если запустите болезнь.

Источник: Киевский городской Центр контроля и профилактики болезней