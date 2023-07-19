Десять жителів столиці з п’яти районів – Оболонського, Дніпровського, Подільського, Солом’янського та Шевченківського – протягом двох днів 17-18 липня були госпіталізовані з діагнозом гостра кишкова інфекція.

За попередньою інформацією, ймовірною причиною хвороби могло стати вживання неякісної готової продукції у закладі громадського харчування Подільського району м. Києва, оскільки всі хворі його відвідували.

Лікарі та фахівці Київського міського центру контролю та профілактики хвороб проводять необхідні бактеріологічні обстеження, щоби встановити, яка саме кишкова група інфекцій викликала спалах.

Про спалах поінформовані Держпродспоживслужба та Департамент охорони здоров’я Київської міської ради.

Жителям і гостям столиці варто суворо дотримуватися п’яти правил, щоб убезпечити себе і рідних від харчового отруєння.

Правило перше – гігієна. Мийте руки перед тим, як брати продукти чи готувати їжу, а також після відвидин туалету.

Правило друге – відокремлення. Відокремлюйте сиру їжу від готової, так само відокремлюйте сире м’ясо і морепродукти від інших харчових продуктів; зберігайте продукти у закритому посуді, щоб уникнути контакту між сирими та готовими продуктами.

Правило третє – обробка. Для обробки сирих продуктів користуйтеся окремим кухонним приладдям, зокрема ножами і обробними дошками;

Правило четверте – приготування. Ретельно просмажуйте чи проварюйте продукти, особливо м’ясо, яйця і морепродукти; доводьте страви до кипіння, щоб вони готувалися щонайменше за 70 °С; сік м’яса чи птиці під час приготування має бути прозорим, а не рожевим; ретельно мийте овочі й фрукти, особливо якщо вживатимете їх сирими.

Правило п’яте – зберігання. Не залишайте приготовану їжу за кімнатної температури більш ніж на дві години; не зберігайте їжу надто довго, навіть у холодильнику; не розморожуйте продукти за кімнатної температури.

Ну й насамкінець – не купуйте продукти на стихійних ринках.

Якщо раптом у вас з’явилися симптоми гострого кишкового захворювання – блювота, пронос, біль у шлунку чи кишківнику, підвищилася температура – обов’язково зверніться до лікаря. Може знадобитися серйозне лікування, якщо запустите хворобу.

Джерело: Київський міський Центр контролю та профілактики хвороб