За неделю (26.09 — 02.10.2022 г.) в Киеве зарегистрировано 2 515 случаев Covid-19:

— мужчины – 994 (от 18 г. до 92 г.), женщины – 1 521 (от 18 г. до 95 г.);

— дети до 17 лет — 308: из них 157 мальчиков в возрасте от 1 мес. до 17 г. и 151 девочка также в возрасте от 1 мес. к 17 г.

Заболели 69 медицинских работников.

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Госпитализированы 242 больных.

Выздоровели за неделю — 3 048. Всего выздоровели с начала пандемии 484 084 больных.

Летальных случаев – 22: мужчин – 9 (от 60 до 90 г.), женщин – 13 (от 60 до 87г.).

Всего в Киеве всего зарегистрировано 497 801 лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Умерли с начала пандемии всего – 9 250 больных.