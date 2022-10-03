За тиждень (26.09 – 02.10.2022 р.) в Києві зареєстровано 2 515 випадків Covid-19:

– чоловіки – 994 (від 18 р. до 92 р.), жінки – 1 521 (від 18 р. до 95 р.);

– діти до 17 років – 308: з них 157 хлопчиків віком від 1 міс. до 17 р. та 151 дівчинка також віком від 1 міс. до 17 р.

Захворіли 69 медичних працівників.

Госпіталізовано 242 хворих.

Одужали за тиждень – 3 048. Всього одужали з початку пандемії 484 084 хворих.

Летальних випадків – 22: чоловіків – 9 (від 60 до 90 р.), жінок – 13 (від 60 до 87р.).

Всього у м. Києві всього зареєстровано 497 801 лабораторно підтверджених випадків захворювання на коронавірусну інфекцію.

Померли з початку пандемії всього – 9 250 хворих.