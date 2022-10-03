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У Києві захворюваність на Covid-19 зростає: за тиждень зареєстровано 2,5 тис. випадків

3 Жовтня 2022, 14:39
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
коронавирус
Джерело: Depositphotos
За тиждень (26.09 – 02.10.2022 р.) в Києві зареєстровано 2 515 випадків Covid-19:
– чоловіки – 994 (від 18 р. до 92 р.), жінки –  1 521 (від 18 р. до 95 р.);
– діти до 17 років – 308: з них 157 хлопчиків віком від 1 міс. до 17 р. та 151 дівчинка також віком від 1 міс. до 17 р.
Захворіли 69 медичних працівників.
Госпіталізовано 242 хворих.
Одужали за тиждень – 3 048. Всього одужали з початку пандемії 484 084 хворих.
Летальних випадків – 22: чоловіків – 9 (від 60 до 90 р.), жінок – 13 (від 60 до 87р.).
Всього у м. Києві всього зареєстровано 497 801 лабораторно підтверджених випадків захворювання на коронавірусну інфекцію.
Померли з початку пандемії всього – 9 250 хворих.

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Джерело
КМДА
Теги
Коронавирус Covid-19
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