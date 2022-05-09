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В Лондоне откроют центр по испытанию психоделических препаратов

9 мая 2022, 21:20
Мила Грубник редактор раздела Здоровье
грибы
Источник: Pixabay

В Лондоне хотят открыть первый в Европе коммерческий центр для испытаний психоделиков. Великобританию планируют сделать мировым лидером исследований в этой сфере.

Стартап Clerkenwell Health хотят запустить уже в августе. На первых этапах специалисты планируют сосредоточить внимание на использовании псилоцибина. Его попробуют применить для того, чтобы помочь людям справиться с тревогой, связанной с диагнозом неизлечимой болезни.

— Наша цель — сделать Великобританию центром коммерческой экосистемы психоделических исследований, тесно сотрудничая с экспертами в области психического здоровья и разработчиками лекарств по всему миру для решения некоторых из самых сложных психических заболеваний, — отметил генеральный директор Clerkenwell Health Том Макдональд.

Ученые в сфере разработки лекарств все чаще обращаются к изучению психоделических соединений в качестве потенциальных средств лечения психических заболеваний — расстройств настроения, посттравматического стрессового расстройства и зависимости.

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Однако для проведения подобных испытаний нужно сначала получить разрешение.

Теги
Дослідження вчених, Наукові дослідження
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