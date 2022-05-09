В Лондоне хотят открыть первый в Европе коммерческий центр для испытаний психоделиков. Великобританию планируют сделать мировым лидером исследований в этой сфере.

Стартап Clerkenwell Health хотят запустить уже в августе. На первых этапах специалисты планируют сосредоточить внимание на использовании псилоцибина. Его попробуют применить для того, чтобы помочь людям справиться с тревогой, связанной с диагнозом неизлечимой болезни.

— Наша цель — сделать Великобританию центром коммерческой экосистемы психоделических исследований, тесно сотрудничая с экспертами в области психического здоровья и разработчиками лекарств по всему миру для решения некоторых из самых сложных психических заболеваний, — отметил генеральный директор Clerkenwell Health Том Макдональд.

Ученые в сфере разработки лекарств все чаще обращаются к изучению психоделических соединений в качестве потенциальных средств лечения психических заболеваний — расстройств настроения, посттравматического стрессового расстройства и зависимости.

Однако для проведения подобных испытаний нужно сначала получить разрешение.