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У Лондоні відкриють центр із випробування психоделічних препаратів

9 Травня 2022, 21:20
Міла Грубнік редакторка розділу Здоров’я
грибы
Джерело: Pixabay

У Лондоні хочуть відкрити перший у Європі комерційний центр для випробувань психоделиків. Велику Британію планують зробити світовим лідером досліджень у цій сфері.

Стартап Clerkenwell Health хочуть запустити вже у серпні. На перших етапах фахівці планують зосередити увагу на використанні псилоцибіну. Його спробують застосувати для того, щоб допомогти людям впоратися з тривогою, пов’язаною з діагнозом невиліковної хвороби.

– Наша мета – зробити Велику Британію центром комерційної екосистеми психоделічних досліджень, тісно співпрацюючи з експертами в галузі психічного здоров’я та розробниками ліків в усьому світі для вирішення деяких із найскладніших психічних захворювань, – зазначив генеральний директор Clerkenwell Health Том Макдональд.

Науковці у сфері розробки ліків дедалі частіше звертаються до вивчення психоделічних сполук як потенційних засобів лікування психічних захворювань – розладів настрою, посттравматичного стресового розладу та залежності.

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Однак для проведення таких випробувань потрібно спочатку отримати дозвіл.

Теги
Дослідження вчених, Наукові дослідження
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