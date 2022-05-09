У Лондоні хочуть відкрити перший у Європі комерційний центр для випробувань психоделиків. Велику Британію планують зробити світовим лідером досліджень у цій сфері.

Стартап Clerkenwell Health хочуть запустити вже у серпні. На перших етапах фахівці планують зосередити увагу на використанні псилоцибіну. Його спробують застосувати для того, щоб допомогти людям впоратися з тривогою, пов’язаною з діагнозом невиліковної хвороби.

– Наша мета – зробити Велику Британію центром комерційної екосистеми психоделічних досліджень, тісно співпрацюючи з експертами в галузі психічного здоров’я та розробниками ліків в усьому світі для вирішення деяких із найскладніших психічних захворювань, – зазначив генеральний директор Clerkenwell Health Том Макдональд.

Науковці у сфері розробки ліків дедалі частіше звертаються до вивчення психоделічних сполук як потенційних засобів лікування психічних захворювань – розладів настрою, посттравматичного стресового розладу та залежності.

Однак для проведення таких випробувань потрібно спочатку отримати дозвіл.