Специалисты больницы Святого Николая Первого медобъединения Львова полностью восстановили слух ребенку с помощью костного импланта. Это вторая такая операция, которую украинские медики выполнили без помощи коллег из-за рубежа.

Об этом сотрудники ПМО Львова написали на своей странице в Facebook.

— Пациентка — Софийка из села Раздельное Самборского района. Целых семь лет ее врожденный порок никак не проявлялся. Пока девочка не заболела отитом, — пишут медики.

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По их словам, после воспалительного процесса в ухе мама Софийки заметила, что дочка плохо слышит. Обратилась за помощью к специалистам, которые обнаружили у ребенка нейросенсорную правостороннюю потерю слуха.

Врачи пришли к выводу, что вернуть ребенку способность полноценно слышать можно. Но для этого нужно вживить костный имплант.

Сначала устанавливать аппарат родители планировали за границей. И как только узнали о возможности сделать это в Львове, сразу приехали сюда.

Медики объяснили, что обычно звук поступает в мозг человека через внешнее, среднее и внутреннее ухо. Оттуда слуховой нерв передает электрические импульсы в мозг. После установки импланта звуковые вибрации будут поступать к височной кости, а оттуда — во внутреннее ухо и в мозг.

По словам специалистов, слух у Софийки полностью восстановится. Первое подключение к звуковому процессору будет через месяц после операции.

Односторонняя потеря слуха — распространенный изъян среди детей. На каждую тысячу родов приходится рождение одного такого малыша. И в течение первых двух-трех лет жизни еще трое-четверо деток теряют слух частично.

Одностороннюю тугоухость родителям заметить сложно, ведь тогда слуховую функцию берет на себя другое ухо. Именно поэтому очень важно периодически обследовать детей у сурдолога или ЛОРа.

Источник: Первое медобъединение Львова