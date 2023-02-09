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У Львові дитині повністю відновили слух за допомогою кісткового імпланта

9 Лютого 2023, 14:43
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
кістковий імплант на вухо

Фахівці лікарні Святого Миколая Першого медоб’єднання Львова повністю відновили слух дитині за допомогою кісткового імпланта. Це друга така операція, яку українські медики виконали без допомоги колег з-за кордону.

Про це співробітники ПМО Львова написали на своїй сторінці в Facebook.

– Пацієнтка – Софійка з села Роздільне Самбірського району. Цілих сім років її вроджена вада ніяк не проявлялася. Поки дівчинка не захворіла на отит, – пишуть медики.

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За їхніми словами, після запального процесу у вусі мама Софійки помітила, що донька погано чує. Звернулася за допомогою до фахівців, які виявили у дитини нейросенсорну правосторонню втрату слуху.

Лікарі дійшли висновку, що повернути дитині здатність повноцінно чути можна. Але для цього потрібно вживити кістковий імплант.

Спочатку встановлювати апарат батьки планували за кордоном. І як тільки дізналися про можливість зробити це у Львові, одразу приїхали сюди.

Медики пояснили, що зазвичай звук надходить в мозок людини через зовнішнє, середнє і внутрішнє вухо. Звідти слуховий нерв передає електричні імпульси до мозку. Після установки імпланта звукові вібрації будуть надходити до скроневої кістки, а звідти – у внутрішнє вухо і в мозок.

За словами фахівців, слух у Софійки повністю відновиться. Перше підключення до звукового процесора буде через місяць після операції.

Одностороння втрата слуху – поширена вада серед дітей. На кожну тисячу пологів припадає народження одного такого малюка. І протягом перших двох-трьох років життя ще троє-четверо діток втрачають слух частково.

Односторонню приглухуватість батькам помітити складно, адже тоді слухову функцію бере на себе інше вухо. Саме тому дуже важливо періодично обстежувати дітей у сурдолога або ЛОРа.

Джерело: Перше медоб’єднання Львова

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