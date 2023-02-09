Фахівці лікарні Святого Миколая Першого медоб’єднання Львова повністю відновили слух дитині за допомогою кісткового імпланта. Це друга така операція, яку українські медики виконали без допомоги колег з-за кордону.

Про це співробітники ПМО Львова написали на своїй сторінці в Facebook.

– Пацієнтка – Софійка з села Роздільне Самбірського району. Цілих сім років її вроджена вада ніяк не проявлялася. Поки дівчинка не захворіла на отит, – пишуть медики.

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За їхніми словами, після запального процесу у вусі мама Софійки помітила, що донька погано чує. Звернулася за допомогою до фахівців, які виявили у дитини нейросенсорну правосторонню втрату слуху.

Лікарі дійшли висновку, що повернути дитині здатність повноцінно чути можна. Але для цього потрібно вживити кістковий імплант.

Спочатку встановлювати апарат батьки планували за кордоном. І як тільки дізналися про можливість зробити це у Львові, одразу приїхали сюди.

Медики пояснили, що зазвичай звук надходить в мозок людини через зовнішнє, середнє і внутрішнє вухо. Звідти слуховий нерв передає електричні імпульси до мозку. Після установки імпланта звукові вібрації будуть надходити до скроневої кістки, а звідти – у внутрішнє вухо і в мозок.

За словами фахівців, слух у Софійки повністю відновиться. Перше підключення до звукового процесора буде через місяць після операції.

Одностороння втрата слуху – поширена вада серед дітей. На кожну тисячу пологів припадає народження одного такого малюка. І протягом перших двох-трьох років життя ще троє-четверо діток втрачають слух частково.

Односторонню приглухуватість батькам помітити складно, адже тоді слухову функцію бере на себе інше вухо. Саме тому дуже важливо періодично обстежувати дітей у сурдолога або ЛОРа.

Джерело: Перше медоб’єднання Львова