Львовские врачи спасли жизнь восьмилетнему Евгению, сыну украинского защитника, погибшего, защищая Родину.

Месяц назад Евгению диагностировали редкую патологию – артерио-венозную мальформацию (АВМ) нижнегрудного отдела спинного мозга. Артерии и вены на этом месте сплелись в неправильный клубок. В результате чего жизненно важные участки мозга оказались зажатыми и возникала угроза кровоизлияния в любой момент. Операция была единственным выходом.

Команда нейрохирургического отделения Детской больницы Святого Николая под руководством Михаила Ловги прооперировала ребенка в годовщину полномасштабного вторжения – 24 февраля. Несколько дней Женя провел в реанимации. А потом началась реабилитация. С мальчиком начал работать физический терапевт Сергей Худа. На восстановление было не больше недели — дальше семья должна была возвращаться в Ровенскую область.

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Подобрав оптимальную нагрузку, даже в столь короткое время специалисты смогли поставить ребенка на ноги. Женя снова может самостоятельно ходить.

Отец Жени Дмитрий – боевой командир. Он погиб в сентябре прошлого года вблизи Марьинки Донецкой области. Мальчик тяжело пережил потерю отца, но мужественно преодолел свою болезнь.

Источник: 1 ТМО Львова

Фото: 1 ТМО Львова