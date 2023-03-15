Львівські лікарі врятували життя восьмирічному Євгену, сину українського захисника, який загинув, захищаючи Батьківщину.

Місяць тому Євгену діагностували у нього рідкісну патологію – артеріо-венозну мальформацію (АВМ) нижньо-грудного відділу спинного мозку. Артерії та вени у тому місці сплелися у неправильний клубок. Внаслідок чого життєво важливі ділянки мозку виявилися затиснутими і виникала загроза крововиливу у будь-яку мить. Операція біла єдиним виходом.

Команда нейрохірургічного відділення Дитячої Лікарні Святого Миколая під керівництвом Михайла Ловги прооперувала дитину у річницю повномасштабного вторгнення – 24 лютого. Кілька днів Женя провів у реанімації. А потім почалася реабілітація. З хлопчиком почав працювати фізичний терапевт Сергій Худа. На відновлення було не більше тижня – далі сім‘я мала повертатись на Рівненщину.

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Підібравши оптимальне навантаження, навіть у такий короткий час спеціалісти змогли поставити дитину на ноги. Женя знову може самостійно ходити.

Батько Жені Дмитро – бойовий командир. Він загинув у вересні минулого року поблизу Мар’їнки Донецької області. Хлопчик важко пережив втрату батька, але мужньо подолав власну хворобу.

Джерело: 1 ТМО Львова

Фото: 1 ТМО Львова