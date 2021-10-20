С четверга, 21 октября, во Львове начнет действовать еще один центр массовой вакцинации. Прививку можно будет сделать в помещении главного вокзала города.

Центр вакцинации от коронавируса будут работать начиная с завтра в помещении медпункта вокзала, которое предоставила львовская железная дорога.

Этот пункт будет работать ежедневно без перерыва по такому графику: с 10.00 до 18.30.

— Этот пункт массовой вакцинации будет работать каждый день, в том числе в субботу и в воскресенье, — рассказала руководитель городского управления здравоохранения Леся Кобецкая.

Каждый желающий сможет получить прививку такими препаратами — Pfizer, AstraZeneca и Coronavac. Есть возможность приходить по предварительной записи или живой очереди.

В центре вакцинации будет работать две бригады по очереди. Впрочем, в случае необходимости — их количество увеличат.

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С 18 октября во Львове усилили карантин в связи с ухудшение Covid-ситуации. Отметим, що в общем в области зафиксировали сверхвысокую суточную смертность (65 летальных случаев).

Поэтому городские власти приняли решение ограничить работу ночных клубов, заведений общественного питания. Также будет прекращен выход на башню Ратуши.

В общественный транспорт не будут допускать пассажиров без масок. Ответственность за нарушение положено на перевозчиков.

В то же время к работе в определенных заведениях и учреждениях будут допускать работников, имеющих один из документов: сертификат о вакцинации; отрицательный тест на коронавирус; справку о противопоказаниях к прививке, справку о выздоровлении.

Подробнее об усилении карантина во Львове вы можете прочитать в нашем материале.

Источник: ЛГС